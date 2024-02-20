В Петербурге неизвестный выстрелил в голову мужчине на глазах у детей
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В Петербурге неизвестный выстрелил в голову 42-летнему мужчине, который сопровождал двух детей в гимназию №622 в Выборгском районе.
Пострадавшим оказался уроженец Узбекистана. Он подвез в школу детей своего начальника, петербургского адвоката. Киллер подошел к нему сзади, выстрелил в затылок и скрылся.
В настоящее время врачи борются за жизнь водителя.
Уже высказана версия, что киллер просто перепутал водителя с его начальником.
В СК Петербурга возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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