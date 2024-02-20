Тело 15-летнего подростка обнаружили у дома в подмосковном Пушкино
«МК»: школьника нашли мертвым у дома в подмосковном Пушкино
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В подмосковном Пушкино обнаружили тело пятнадцатилетнего школьника. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Страшную находку сделали днем во вторник. По информации издания, труп находился у дома, в котором проживал подросток.
Рядом с телом правоохранители нашли две записки и пустую бутылку из-под крепкого алкоголя. Других подробностей не приводится. В настоящее время выясняются причины трагедии.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир в подмосковном Щелково нашли мумию пенсионерки 1945 года рождения.