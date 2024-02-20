Тело 15-летнего подростка обнаружили у дома в подмосковном Пушкино

«МК»: школьника нашли мертвым у дома в подмосковном Пушкино

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В подмосковном Пушкино обнаружили тело пятнадцатилетнего школьника. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Страшную находку сделали днем во вторник. По информации издания, труп находился у дома, в котором проживал подросток.

Рядом с телом правоохранители нашли две записки и пустую бутылку из-под крепкого алкоголя. Других подробностей не приводится. В настоящее время выясняются причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в подмосковном Щелково нашли мумию пенсионерки 1945 года рождения.

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