Тело 15-летнего подростка обнаружили у дома в подмосковном Пушкино

В подмосковном Пушкино обнаружили тело пятнадцатилетнего школьника. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Страшную находку сделали днем во вторник. По информации издания, труп находился у дома, в котором проживал подросток.

Рядом с телом правоохранители нашли две записки и пустую бутылку из-под крепкого алкоголя. Других подробностей не приводится. В настоящее время выясняются причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в подмосковном Щелково нашли мумию пенсионерки 1945 года рождения.