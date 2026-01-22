В Петербурге охранника объявили в розыск после смерти задержанного в ТЦ

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают сотрудника охраны, причастного к инциденту в торговом центре, который привел к гибели 24-летнего посетителя. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина скрылся после трагедии. В рамках расследования уже задержаны трое других участников событий: двое его коллег по службе безопасности (64 и 19 лет) и 18-летний уборщик.

По предварительной информации, конфликт начался с попытки охранников задержать молодого человека по подозрению в краже. После словесной перепалки ситуация переросла в физическое противостояние, в ходе которого посетитель, по имеющимся данным, применил газовый баллончик. Сотрудникам охраны удалось скрутить и обездвижить мужчину, уложив его на пол. Однако вскоре после этого он потерял сознание.

На место была вызвана скорая помощь, пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице. Все обстоятельства инцидента, включая точную причину смерти, сейчас устанавливаются следствием. Материалы дела уже переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.