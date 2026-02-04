В Петербурге осудили подростка за сексуальные преступления против женщин

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор несовершеннолетнему жителю города, признанному виновным в серии сексуальных преступлений, совершенных в течение одного дня. Подсудимому назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, пишет РИА Новости .

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, преступления были совершены 19 июля 2025 года. По данным суда, сначала подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался совершить изнасилование женщины в магазине. Нападение не было доведено до конца из-за сработавшей охранной сигнализации.

После этого фигурант напал еще на двух женщин: в отношении одной были совершены насильственные действия сексуального характера, другую он изнасиловал. Все эпизоды произошли в течение одних суток.

Суд признал подростка виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая покушение на изнасилование, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Первоначально ему было назначено шесть лет лишения свободы. Однако, с учетом ранее вынесенного приговора Красносельского районного суда от ноября 2023 года и неотбытой части наказания, срок был увеличен. В итоге суд назначил окончательное наказание — восемь лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

