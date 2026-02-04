Контейнеровоз Baltic Spirit остановлен у острова Найссаар для проведения таможенных проверок

Контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов был задержан во внутренних водах Эстонии совместной операцией Следственного отдела Налогово-таможенного департамента, полиции и ВМС республики. Основанием для задержания стали подозрения в провозе контрабанды из Эквадора, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR .

Судно, на борту которого находится 23 члена экипажа — все граждане России, было остановлено у острова Найссаар. По имеющейся информации, контейнеровоз следовал в российский порт Санкт-Петербург. Как сообщается, в ходе операции команда судна сопротивления не оказывала.

Власти уточнили, что Baltic Spirit зашел в эстонские территориальные воды для пополнения запасов топлива. Первичный таможенный контроль проводился, пока судно находилось на официальной якорной стоянке. В настоящее время сотрудники следственного подразделения налогово-таможенного департамента осуществляют на борту первичные проверочные мероприятия.

По данным командования ВМС Эстонии, задержанное судно не входит в так называемый теневой флот, используемый для обхода международных ограничений, и не находится под санкциями Европейского союза. Расследование инцидента продолжается.

