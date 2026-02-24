В Петербурге пенсионер угодил в шурф с горячей водой

Днем 24 февраля в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел несчастный случай: 83-летний местный житель угодил в шурф с горячей водой на улице Стойкости. По предварительным данным, пенсионер получил ожог ступни третьей степени и был экстренно госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В пресс-службе «Теплосети» «Фонтанке» пояснили, что инцидент произошел около 14 часов у дома № 18 корпус 3. Накануне, 23 февраля, на этом участке теплоэнергетики проводили ремонтные работы, которые завершились в 21:45. По окончании работ на месте открытого шурфа было установлено ограждение в соответствии с требованиями безопасности, однако сам шурф не был засыпан.

В компании подчеркнули, что пенсионер самовольно зашел за ограждения, не оценив объективно окружающую обстановку, и угодил в яму глубиной 20 см, заполненную горячей водой. Медики диагностировали у пострадавшего термический ожог стопы.

В «Теплосети» заявили о готовности возместить пострадавшему причиненный ущерб. Тем временем прокуратура Кировского района организовала проверку в связи с аварией на сетях около жилого дома. Надзорное ведомство намерено оценить, насколько своевременно и качественно были проведены ремонтные работы, а также соблюдались ли меры безопасности при ограждении опасного участка.

Отметим, что это не первый подобный случай в Петербурге: ранее из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на пересечении 9-й Советской и Дегтярной улиц образовывался провал грунта, однако тогда, к счастью, никто не пострадал.