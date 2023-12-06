В Петербурге полыхает здание Консерватории

Сильный пожар начался в центре Санкт-Петербурга в здании Консерватории, закрытом на реконструкцию.

Пламя и столбы дыма видны в окнах с первого по четвертый этаж. Сильнее всего горит на первом этаже, где, очевидно, и начался пожар.

Видео с пожаром сняли очевидцы. По их словам, в первые 15 минут после возгорания пожарные еще не приехали. На близлежащих к Консерватории улицах растут автомобильные пробки.

Информации о пострадавших пока не поступало.