В Петербурге раскрыли группу террористов, хотевших устроить теракт против военных в зоне СВО

Сотрудники ФСБ вскрыли в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку Русского добровольческого корпуса*, которая хотела отравить продукты перед их отправкой на передовую российским бойцам. Об этом сообщили РИА Новости .

Четыре человека, которые разделяли идеологию РДК, планировали отравить высокотоксичным веществом продовольствие, которое должно было отправиться в качестве гуманитарной помощи военнослужащим и жителям новых регионов РФ. Этого не произошло благодаря успешной работе сотрудников ФСБ. Установлено, что теракт мужчины должны были провести по заданию украинской военной разведки и своих кураторов из РДК*.

Выяснилось, что вдобавок к этому ячейка собирала различные данные для своих единомышленников на Украине. Она вела сбор информации об объектах жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, о транспорте, а также о различных объектах инфраструктуры. Все это также должно было использоваться для организации террористических актов.

*признан террористической организацией и запрещен на территории России