В Петербурге раскрыли группу террористов, хотевших устроить теракт против военных в зоне СВО
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Сотрудники ФСБ вскрыли в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку Русского добровольческого корпуса*, которая хотела отравить продукты перед их отправкой на передовую российским бойцам. Об этом сообщили РИА Новости.
Четыре человека, которые разделяли идеологию РДК, планировали отравить высокотоксичным веществом продовольствие, которое должно было отправиться в качестве гуманитарной помощи военнослужащим и жителям новых регионов РФ. Этого не произошло благодаря успешной работе сотрудников ФСБ. Установлено, что теракт мужчины должны были провести по заданию украинской военной разведки и своих кураторов из РДК*.
Выяснилось, что вдобавок к этому ячейка собирала различные данные для своих единомышленников на Украине. Она вела сбор информации об объектах жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, о транспорте, а также о различных объектах инфраструктуры. Все это также должно было использоваться для организации террористических актов.
*признан террористической организацией и запрещен на территории России