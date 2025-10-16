В Петербурге разоблачили тренинг с избиениями и сексуальными домогательствами

Жительницы Санкт-Петербурга заявили об избиениях и принуждении к раскрытию личных сексуальных фантазий во время тренинга, организованного руководством сети парикмахерских Capsula. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам девушек, они устроились на работу в салоны сети Capsula, руководство которой регулярно организовывало мероприятия для повышения квалификации сотрудников. Один из таких тренингов длился 21 день и проходил за городом на даче владельца сети.

Участницы тренинга рассказали, что мероприятие с самого начала вызвало у них подозрения. Сотрудниц обучали энергетическим практикам и техникам пикапа по методикам секс-коуча Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли.

Участников часто просили раздеваться, задавали вопросы об их сексуальных предпочтениях, подвергали избиениям плетками. Сообщается, что в завершении одного из заданий владелец парикмахерских оголился перед участницами тренинга.

Бывшие сотрудницы утверждают, что на тренингах употреблялись наркотические вещества. По словам одной из пострадавших, ее коллега, находясь под воздействием наркотиков, стал агрессивным и напал на нее с топором. Девушке пришлось спасаться бегством в лесу. Еще одну участницу спустили с лестницы.

Девушки не обращались в полицию из-за опасений угроз со стороны руководства.

