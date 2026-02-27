В Петербурге снег с крыши повредил пять автомобилей

Вечером 27 февраля на перекрестке Загородного проспекта и Подольской улицы в Петербурге произошло ЧП: с фасада дома, известного как «дом Васильевой» (Загородный пр., 66/Подольская ул., 1-3-5), на припаркованные автомобили обрушились снег и наледь. Как рассказала « Фонтанке » владелица одной из пострадавших машин, минимум у пяти авто разбиты стекла и повреждены крыши.

По словам девушки, в момент происшествия в салонах никого не было, люди не пострадали. Однако она обращает внимание на то, что ограждений, которые должны предупреждать об опасности, перед падением снега не было — их выставили только после инцидента. Петербурженка вызвала на место полицию.

Здание является памятником архитектуры и сейчас закрыто строительными лесами — оно включено в городскую программу «Наследие», в рамках которой реставрируются сложные фасады жилых домов-памятников. Ответственность за капремонт таких объектов возложена на комитет по охране памятников. Вдоль фасада установлен навес, который защищает тротуар, однако припаркованные машины оказались в зоне риска.