В Петербурге задержан Сергей Мартынов по делу о тройном убийстве

По данным следствия, Мартынов в ночь преступления находился в парадной дома на Можайской улице, выполняя роль наблюдателя. Увидев приближающегося охранника, он подал сигнал трем киллерам, находившимся в подвале. После ликвидации охранника на верхнем этаже четвертый исполнитель застрелил самого бизнесмена и его жену. Мотивом преступления стало желание завладеть предприятием «НИИ Гидролиз». Вскоре после убийства актив по заниженной цене перешел к главе муниципального образования «Дачное» Вадиму Сагалаеву. Именно он, согласно показаниям фигурантов, является предполагаемым организатором преступления. Заказ, по версии следствия, передавался через вертикаль власти: от Сагалаева его исполнил его заместитель Заболотный, который и подобрал команду стрелков. Сергей Мартынов после задержания начал активно сотрудничать со следствием. Ранее он работал водителем в МО «Дачное», а в 2003 году, по версии обвинения, был связующим звеном между заказчиками и исполнителями. Его арест стал частью серии задержаний, начавшихся в конце декабря прошлого года. Ранее под стражу были взяты Сагалаев, Заболотный и петербургский бизнесмен Фомин-Мусейибов, также подозреваемый в причастности к покушению на коммерсанта в 2003 году. В ходе обысков в офисе, связанном с одним из фигурантов, был обнаружен тайник с боевым оружием, включая гранатометы.