В Петербурге загорелся гипермаркет «Леруа Мерлен»

Крупный пожар начался в торговом зале гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга на проспекте Буденного.

О пострадавших не сообщается, все сотрудники и посетители магазина успели покинуть здание еще до приезда пожарных.

На месте работают шесть единиц техники и 28 сотрудников МЧС. Открытое горение уже ликвидировано.

Как рассказала SHOT одна из сотрудниц магазина, причиной пожара стала вспыхнувшая гирлянда. Поскольку она находилась высоко под потолком, сразу же потушить огонь своими силами не получилось.