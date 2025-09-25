В Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину

В Петропавловске-Камчатском медведь атаковал женщину на территории школы, пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована. Животное было уничтожено на месте происшествия, сообщили РИА Новости в минлесхозе Камчатского края.

Инцидент произошел около 8:45 на территории школы № 3 на улице Зеленая роща. Женщина гуляла возле учебного заведения, когда на нее набросился хищник. Пострадавшая получила скальпированные раны и травму кисти.

Помощь медиков также потребовалась шестикласснику той же школы, который, заметив медведя, побежал, упал и получил ссадины.

Ранее в тот же день хищник попытался напасть на мужчину на улице Озерной. Согласно видео в соцсетях, мужчина успел спрятаться в автомобиль, а медведь после попыток достать его обратил внимание на другую машину и скрылся.

До этого сообщалось, что медведь кошмарит людей в камчатском поселке.