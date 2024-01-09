В Подмосковье 10 человек лишились российского гражданства за хранение наркотиков

В Подмосковье десятерых человек лишили российского гражданства за уголовные дела, связанные с наркотиками. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что указанные граждане ранее приобрели гражданство РФ в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года. Однако впоследствии они стали фигурантами уголовных дел. В частности, нарушители были осуждены за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков.

Согласно части первой статьи 24 Федерального закона от 28 апреля 2023 «О гражданстве Российской Федерации», статья 228 Уголовного кодекса РФ является основанием для прекращения российского гражданства.