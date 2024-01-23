В Подмосковье активно создаются безопасные подходы к железнодорожным станциям

В Подмосковье в этом году планируется благоустроить подходы к двадцати железнодорожным станциям в 15 городских округах.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области информирует, что соответствующие работы пройдут в Коломне, Наро-Фоминске, Люберцах, Дмитровском округе, Можайске и других муниципалитетах. Продолжится также строительство и ремонт железнодорожных переходов, установка камер, фиксирующих нарушения правил перехода.

В 2023 году, напомним, подходы отремонтировали к 33 станциям в 17 округах.