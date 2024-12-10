В Подмосковье арестовали четверых жителей Волоколамска, которые 19 лет назад забили насмерть семью

В Подмосковье предъявили обвинение четверым жителям Волоколамска, которые 19 лет назад забили насмерть троих человек. Все были заключены под стражу, передает ГСУ СК России по региону.

Преступление было совершено в сентябре 2005 года в частном доме в поселке Снегири под Истрой, где проживал предприниматель со своей семьей. Через окно подвала в дом проникли пятеро мужчин, которые напали на коммерсанта, его зятя и дочь. Злоумышленники насмерть забили потерпевших руками, ногами и битой, не тронув только двоих детей и бабушку, которые также находились в доме. После этого они похитили деньги и мобильные телефоны и скрылись.

В результате избитые мужчины скончались на месте, а девушка — через несколько часов в больнице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако на протяжении многих лет оно оставалось нераскрытым. Весной 2024 года следователи заново приступили к изучению материалов. В числе вещественных доказательств было пять пар женских капроновых колготок с прорезями для глаз. Их отправили на экспертизу и получили в базе ДНК совпадение по четырем лицам. После этого злоумышленников задержали по местам их жительства в столичном регионе. Пятый нападавший находится под следствием по другому уголовному делу в Москве.