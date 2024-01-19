В Подмосковье арестовали кубинца, который напал на своего земляка

В Подмосковье был арестован уроженец Кубы, который напал с ножом на своего земляка и пытался его убить. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел шестнадцатого января в деревне Щемилово под Ногинском. Между двумя кубинцами вспыхнула ссора из-за того, что потерпевший не вернул долг обвиняемому.

В ходе ссоры 36-летний обвиняемый набросился на оппонента с ножом и нанес ему как минимум четыре удара в туловище. Потерпевший оказал сопротивление. После нападения он обратился в медучреждение. Сейчас мужчина находится на лечении.

На нападавшего завели уголовное дело о покушении на убийство, а также предъявили ему обвинение. В настоящее время мужчина находится под стражей.