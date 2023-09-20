В Подмосковье арестовали мужчину, который чуть не зарубил сожительницу топором

В Подмосковье был заключен под стражу житель Ярославской области в возрасте 41 года, который пытался зарубить свою сожительницу топором. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

В минувшие выходные мужчина ехал на автомобиле по трассе М-4 «Дон». В транспортном средстве также находились его сожительница и дочь в возрасте двух лет.

Между сожителями возник конфликт, и мужчина начал наносить женщине удары по голове кухонным топором. После этого он совершил ДТП и попытался скрыться от полиции, но его задержали.

На место аварии были вызваны медики для оказания помощи раненой женщине. Сейчас она проходит стационарное лечение в одном из медучреждений региона.