В Подмосковье арестовали мужчину, который зарезал двух женщин в 2001 году

В Подмосковье арестовали мужчину в возрасте 41 года, который в 2001 году зарезал двух женщин в Наро-Фоминске. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

Преступления были совершены в декабре 2001-го в поселке Калининец. Обе женщины были убиты в один день с разницей в несколько часов. Их тела нашли прохожие.

Мужчина, совершив убийства, скрылся, покинув территорию Подмосковья. Установить его удалось только спустя годы, когда в ходе расследования дел прошлых лет на экспертизу направили вещдоки с мест преступлений. На одном из предметов нашли генетический материал, принадлежавший убийце. После этого данные о ДНК подозреваемого направили в Федеральную базу данных геномной информации, где было обнаружено совпадение.

Выяснилось, что в 2008 году мужчина отбывал наказание за убийство беременной женщины. Летом прошлого года он вышел на свободу и с тех пор проживал в Костроме. Там его и задержали.