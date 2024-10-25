В Подмосковье арестовали сотрудника территориального отдела МЧС, получившего крупную взятку
Фото: [ГСУ СК России по МО]
В Подмосковье арестовали сотрудника территориального отдела ГУ МЧС России по Московской области, получившего крупную взятку. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по области.
По решению суда обвиняемого заключили под стражу на срок до 23 декабря текущего года включительно.
Ранее сообщалось, что обвиняемый, работавший заместителем начальника отдела в Сергиевом Посаде, получил взятку в размере четырехсот тысяч рублей. Деньги передал руководитель одной из фирм за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения.