В Подмосковье благодаря внедрению ИИ сократилась смертность на железнодорожных переходах. Об этом говорится в сообщении Московской областной Думы.

По словам председателя Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, с июля 2022 года на 67 станциях в 33 округах области установили 118 камер с использованием ИИ. На этих переходах за четыре предыдущих года погибли 177 человек, а после установки камер — 16.

«Мы видим, что это меньше в 11 раз. То есть, число погибших сократилось на 91%. Считаю, что это хорошие показатели», - сказал Гаджиев.

Как отметил первый замглавы Мингосуправления. ИТ и связи региона Илья Гиренко, с каждым годом число проектов с использованием ИИ в Подмосковье растет. В 2022 году их было девять. В 2023 году запустили 11 проектов. В текущем году уже запустили семь.

Всего в регионе действует 30 программ по восьми направлениям: городская среда и ЖКХ, транспорт, строительство, экология, здравоохранение, образование и социальная сфера, сельское хозяйство, госуправление.

ИИ проверяет все обращения жителей на «Доброделе». Он внедрен почти в 26 тысяч видеокамер «Безопасного региона». За последние три года использование ИИ позволило сэкономить 1,7 миллиарда рублей.