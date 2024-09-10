В Подмосковье будут судить криминального авторитета за заказные убийства, совершенные 14 лет назад

В Подмосковье завершили расследование дела в отношении криминального авторитета Валерия Смирнова по прозвищу «Ясный», сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступления произошли с 2009 по 2010 год. Сначала Смирнов предложил своему знакомому убить двух человек за денежное вознаграждение и с целью завладеть правом собственности на нежилое помещение одного из потерпевших.

Сообщник обвиняемого получил деньги за заказы на убийства и собрал вооруженную группу. Так, готовясь к одному из убийств, исполнители заранее приобрели автомобиль и оружие, а затем прибыли в подмосковный поселок Новый Милет и выстрелили в потерпевшего не менее семи раз.

После преступники получили еще один заказ. В мае 2010 года они приехали к дому потерпевшего, чтобы дождаться его и убить. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку злоумышленников задержали прямо на месте планируемого преступления.

На протяжении четырнадцати лет следователи и криминалисты пытались установить заказчика преступлений, теперь это удалось сделать благодаря профессиональной работе следователей по особо важным делам, сотрудникам УУР ГУ МВД России по Московской области и сотрудникам Управления «К» ФСБ России.

Дело против Смирнова с обвинительным заключением передано в суд. Другие участники банды уже отбывают срок в колонии строгого режима.