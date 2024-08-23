В Подмосковье будут судить мошенников, обманувших граждан на 33 млн рублей

Подольский городской суд рассмотрит дело против 41-летнего жителя Новосибирской области и 22-летнего жителя ХМАО, которые обвиняются в мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Фигуранты — участники преступной схемы. Злоумышленники осуществляли звонки жителям различных регионов России, в том числе Подмосковья, представляясь сотрудниками ЦБ, ФНС и правоохранительных органов. Они убеждали людей, что их деньги находятся в опасности, поэтому их нужно перевести на другие счета, которые были подконтрольны мошенникам. Также людей убеждали оформить кредиты.

Таким образом, общая сумма ущерба, который был нанесен пяти потерпевшим, составила тридцать три миллиона рублей.

Обвиняемым в этой преступной схеме отводилась роль «дропов». В их обязанности входило обналичивание денег, оформление банковских карт, получение средств в отделениях банка, а также передача наличных организаторам преступной группы.