В Подмосковье будут судить мужчину за серию убийств и разбойных нападений на пенсионерок

В Подмосковье будут судить жителя Пензенской области, который обвиняется в совершении серии разбойных нападений на пенсионерок, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступления происходили с 2021 по 2022 годы. Фигурант находил одиноких пенсионерок, которые проживали одни в частных домах. По ночам он проникал в жилище, нападал на потерпевших и требовал деньги. Своих жертв обвиняемый душил до тех пор, пока те не начинали терять сознание, а после грабил их.

Всего от действий злоумышленника пострадали десять пожилых женщин, двое из них скончались.

В ведомстве добавили, что перед каждым преступлением мужчина применял меры конспирации, например, использовал балаклаву и перчатки, а также парковал автомобиль за пределами населенного пункта.

В ходе обыска следователи обнаружили у обвиняемого документы, медали и ювелирные украшения — все эти вещи принадлежат пострадавшим пенсионеркам.