Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство девочки и ее родителей в Узбекистане 20 лет назад

Суд в Подмосковье рассмотрит дело против 59-летнего местного жителя, который обвиняется в разбое, убийстве малолетней девочки и ее родителей, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, преступления произошли в 2004 году в городе Навои в Узбекистане. Злоумышленник хотел похитить деньги у мужчины, для которого он изготавливал мебель на заказ. К убийству он привлек еще двух человек. Пользуясь доверием членов семьи соучастники беспрепятственно проникли в квартиру, избили мужчину, его супругу и дочь арматурой и ножами.

После этого злоумышленники похитили десять тысяч долларов. Когда они покидали жилище, то обнаружили, что избитая ими женщина пытается встать с пола. Потерпевшую снова избили, она скончалась на месте.

Обвиняемый находился в розыске в Узбекистане, после экстрадиции следствие приняло к производству возбужденное в отношении него уголовное дело.