В Подмосковье двое аферистов похитили пожилую женщину и теперь угрожают ее родственникам, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мошенники требуют за 67-летнюю пенсионерку выкуп. Детям потерпевшей приходят сообщения с соответствующими угрозами.

Кроме того, выяснилось, что за неделю до пропажи женщина сама продала свою квартиру неизвестному лицу. При этом в одном из сообщений, отправленных родственникам пенсионерки, злоумышленники рассказали, что они заставили ее подписать документы.

Поисками жительницы Подмосковья сейчас занимается полиция. Сотрудники правоохранительных органов установили, что пенсионерка купила новую сим-карту.

Родственники потерпевшей уверены, что она стала жертвой мошенников, которые используют гипноз, а соседи пенсионерки рассказали журналистам, что в последнее время замечали странности в ее поведении.