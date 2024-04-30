По информации издания, инцидент произошел в поселке Нахабино. Местный житель купил себе шаурму и отправился в сторону МЦД. По пути к нему пристал неизвестный мужчина, который пытался отобрать еду. Завязалась драка, в ходе которой последний достал нож и несколько раз ударил оппонента.

Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы. Мужчину госпитализировали, напавшего сейчас ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который убил соседа по коммунальной квартире.