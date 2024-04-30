В Подмосковье двое мужчин подрались из-за шаурмы — СМИ
SHOT: в Подмосковье двое мужчин подрались из-за шаурмы
Фото: [Unsplash]
Двое мужчин подрались из-за шаурмы в подмосковном Красногорске, сообщил SHOT.
По информации издания, инцидент произошел в поселке Нахабино. Местный житель купил себе шаурму и отправился в сторону МЦД. По пути к нему пристал неизвестный мужчина, который пытался отобрать еду. Завязалась драка, в ходе которой последний достал нож и несколько раз ударил оппонента.
Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы. Мужчину госпитализировали, напавшего сейчас ищет полиция.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который убил соседа по коммунальной квартире.