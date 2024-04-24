Жителя Сергиева Посада арестовали за убийство соседа по коммунальной квартире

Жителя Сергиева Посада в возрасте 50 лет арестовали за убийство соседа по коммунальной квартире. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, преступление было совершено 15 апреля. Между мужчиной и его соседом произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес оппоненту колото-резаное ранение в бедро.

В результате удара у потерпевшего была повреждена бедренная артерия и вена, и мужчина скончался от потери крови.

В рамках расследования будет проведена судмедэкспертиза. Также было осмотрено место происшествия, изъяты смывы и ножи.