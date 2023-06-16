В Подмосковье двоих мужчин приговорили к тюремным срокам за незаконный оборот более 11 кг наркотиков

В Подмосковье вынесли приговор двоим мужчинам за незаконный оборот наркотиков, передает областная прокуратура. Преступление было совершено в 2021 году.

По информации ведомства, двое мужчин вместе с соучастниками арендовали дом в Волоколамске и хранили там наркотики, чтобы затем сбывать их через тайники по всей стране.

В июле 2021-го преступную деятельность мужчин пресекли. Тогда из незаконного оборота было изъято почти одиннадцать с половиной килограммов запрещенных веществ, в том числе героина и морфина.

Мужчин приговорили к восьми и девяти с половиной годам лишения свободы в исправительных колониях строгого режима.