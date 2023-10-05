В Подмосковье двухлетний ребенок ранил ножом брата-близнеца во время игры на кухне

Двухлетний ребенок в подмосковном Одинцово чуть не убил своего брата-близнеца. Об этом сообщил SHOT.

По словам родителей близнецов, они уложили детей спать. Однако, пока мать и отец отвлеклись, малыши сбежали поиграть на кухню.

В ходе игры один из мальчиков взял со стола нож. В этот момент к нему подбежал брат, который наткнулся грудью на лезвие. Ребенка доставили в больницу с резаной раной.

Ранее сообщалось, что жителя Подольска убило током от водопроводной трубы в собственной квартире.