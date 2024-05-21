В Подмосковье экипаж ДПС спас женщину, у которой внезапно случился приступ астмы

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции Сергей Портной и Семен Сердюк спасли женщину, которая сидела на обочине и задыхалась.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, майор и капитан полиции во время патрулирования заметили у деревни Таширово женщину. Ей было настолько плохо, что она с трудом смогла объяснить экипажу ДПС, что у нее случился астматический приступ.

Автоинспекторы оперативно вызвали на место бригаду скорой помощи и дождались приезда медиков. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

В ведомстве добавили, что дочь гражданки поблагодарила экипаж ДПС за спасение ее мамы.