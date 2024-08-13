В Подмосковье годовалая девочка пожевала цветок с куста и умерла — СМИ
Mash: в Подмосковье годовалая девочка умерла, пожевав цветок с куста
Фото: [медиасток.рф]
В Московской области умерла годовалая девочка, пожевав цветок с куста, пишет Mash.
По информации издания, все произошло накануне вечером в деревне Липки под Одинцово. Родители не заметили, что малышка сорвала цветок с куста и положила его в рот. Спустя несколько секунд девочка начала задыхаться.
Родители вызвали скорую и пытались самостоятельно помочь ребенку, но девочка начала хрипеть и синеть. Прибывшие медики констатировали остановку сердца.
Известно, что у ребенка не было аллергии и хронических заболеваний. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.