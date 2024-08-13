По информации издания, все произошло накануне вечером в деревне Липки под Одинцово. Родители не заметили, что малышка сорвала цветок с куста и положила его в рот. Спустя несколько секунд девочка начала задыхаться.

Родители вызвали скорую и пытались самостоятельно помочь ребенку, но девочка начала хрипеть и синеть. Прибывшие медики констатировали остановку сердца.

Известно, что у ребенка не было аллергии и хронических заболеваний. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.