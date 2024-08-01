В Подмосковье ищут мужчину, который угрожал убийством бывшей сожительнице
Фото: [t.me/gumvd50]
В Подмосковье устанавливают местонахождение мужчины, который угрожал убийством своей бывшей сожительнице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
В ходе мониторинга Сети сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой гражданин угрожает бывшей сожительнице убийством. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание», - говорится в сообщении ведомства.