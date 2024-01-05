В Подмосковье из-за морозов усилили работу аварийно-восстановительных бригад

В Подмосковье на фоне аномальных холодов и повышенной нагрузки на сеть усилили работу аварийно-восстановительных бригад. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства энергетики, передает «360» .

В ведомстве указали на готовность оперативно реагировать на нештатные ситуации: подготовлены резервные источники снабжения электроэнергией, а также организовано круглосуточное дежурство руководящего состава. Ни одно обращение не остается без внимания.

Жителям Московской области напомнили, что для недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, необходимо потреблять мощности в том объеме, который установлен договором на технологическое присоединение.

Также в министерстве энергетики региона напомнили, что сейчас электроснабжение в полном объеме восстановлено в садовом товариществе «Синичкино», селе Шарапово, дачном поселке Филиппины и коттеджном поселке Чеховская слобода. В поселке Васькино электроснабжение идет по резервной схеме.

В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы в деревнях Мелихово и Берешево. Там для обеспечения потребителей электроэнергией по резервной схеме подключат дизель-генераторную установку.

Кроме того, добавили в ведомстве, в селе Дубна сейчас устраняют технологическое нарушение, которое было вызвано перегрузкой электрооборудования.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями вопросы обеспечения безопасности в Подмосковье в период новогодних праздников.