В Подмосковье любителям отдыха у воды напомнили о правилах безопасности
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Спасатели региона напомнили жителям о правилах безопасности у водоемов. Специалисты регулярно проводят патрулирования на водных объектах, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».
Гражданам напомнили об опасности перепадов температуры для организма, когда человек, разогревшись под солнечными лучами, заходит в холодную воду, а также об опасности купания в нетрезвом состоянии.
Жителей призвали купаться в местах, которые специально приспособлены для отдыха. На таких объектах очищено дно водоемов, организовано дежурство спасателей, имеется вся необходимая инфраструктура на пляже.
«Обрывистые берега, ямы и крупногабаритный мусор, скрытые под водой, – все эти «сюрпризы», ожидающие горожан на необорудованных пляжах, могут привести к травме, а нередко и стоить человеку жизни», - подчеркнул замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс.