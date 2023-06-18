В Подмосковье любителям отдыха у воды напомнили о правилах безопасности

Спасатели региона напомнили жителям о правилах безопасности у водоемов. Специалисты регулярно проводят патрулирования на водных объектах, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Гражданам напомнили об опасности перепадов температуры для организма, когда человек, разогревшись под солнечными лучами, заходит в холодную воду, а также об опасности купания в нетрезвом состоянии.

Жителей призвали купаться в местах, которые специально приспособлены для отдыха. На таких объектах очищено дно водоемов, организовано дежурство спасателей, имеется вся необходимая инфраструктура на пляже.