В Подмосковье массово проверяют грузовой транспорт

В окрестностях Москвы участились массовые проверки грузового транспорта сотрудниками полиции. По предварительной информации, инспекторы ГИБДД осуществляют проверку не только водительских удостоверений, но и досматривают грузовые отсеки большегрузных и малотоннажных автомобилей, уделяя особое внимание выявлению возможных беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации из осведомленных источников, данные мероприятия проводятся уже несколько дней. На ряде автомагистралей были развернуты дополнительные пункты контроля ГИБДД.

Отмечается также усиление большинства из них дополнительными полицейскими нарядами. При этом, несмотря на аномально высокую температуру воздуха, сотрудникам полиции предписано нести службу в бронежилетах.

Как сообщил телеграм-канал Baza, усиленные меры безопасности затронули и сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций. Личный состав МЧС переведен на усиленный режим несения службы.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках организовали профилактический рейд «Детское кресло».