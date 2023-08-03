В Подмосковье можно заключить контракт на военную службу в течение нескольких дней

Уникальный комплекс, где кандидаты на контрактную службу могут пройти все этапы от медкомиссии до боевой подготовки, работает в подмосковной Балашихе.

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту был создан в мае и на данный момент является одним из лучших в стране. Для прохождения медкомиссии все обустроено в самом комплексе: есть все необходимое оборудование и специалисты: терапевт, невролог, отоларинголог, хирург, стоматолог, кроме того, необходимо сдать кровь на анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. Также кандидат проходят собеседование с психологом. По завершению всех медицинских обследований председатель комиссии выносит заключение.

Здесь же, на месте, контрактников консультируют юристы, судебные приставы, представители банков, есть специалисты, которые помогут в оформлении документов, также можно получить услуги нотариуса и отправить почту.

Мужчины, заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее сообщалось, что работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе лично проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.