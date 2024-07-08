В Подмосковье мужчина погиб на глазах у брата, прыгнув в водоем с обрыва

В подмосковной Электростали 35-летний мужчина прыгнул плашмя в воду с обрыва и разбился, передает SHOT .

Трагедия случилась накануне вечером в карьере Есино. По информации издания, мужчина прыгнул в воду с четырехметровой высоты. Он погиб на глазах у брата.

Очевидцы рассказали журналистам, что погибший долгое время искал точку для прыжка. Как только он оказался в воде, то сразу же перестал двигаться. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток зарядил пистолет косточками от ягод и выстрелил в шестилетнего мальчика.