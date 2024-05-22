В Подмосковье мужчина разбил машину родственника деревянной палкой в ходе ссоры

В подмосковном Воскресенске задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном повреждении чужой машины, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В ходе патрулирования города росгвардейцы получили сигнал о громких звуках битого стекла на одной из улиц. Выяснилось, что между двумя мужчинами, которые являются родственниками, произошла ссора. Из-за конфликта один из них схватил палку и начал крушить припаркованный автомобиль оппонента.

Дебошир разбил стекла, а также повредил крышу, дверь, капот и багажник. Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Позднее стало известно, что до этого мужчина уже был осужден за тяжкое преступление.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали двоих мужчин, которые устроили драку в музее.