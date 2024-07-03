В Подмосковье мужчина восемь дней проходил с ножевым ранением груди, нанесенным девушкой из-за ревности

В подмосковной Ивантеевке 41-летний мужчина с ножевым ранением груди больше недели не обращался к врачам. Увечья пострадавшему нанесла его возлюбленная из-за ревности, однако она сразу обработала рану, пишет SHOT .

По информации издания, спустя восемь дней мужчине стало хуже — он начал задыхаться, терять сознание и чуть не умер. Тогда и пришлось вызвать скорую помощь. Пострадавшего экстренно прооперировали.

За восемь дней в плевральной полости легких мужчины скопилось много крови. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти пациента.

Женщина, из-за которой мужчина оказался на больничной койке, пустилась в бега. В настоящее время ее ищут полицейские.