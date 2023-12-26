В Подмосковье на базе Росгвардии открылся центр подготовки операторов и техников БПЛА

Учеба проходит на базе одного из подразделений Росгвардии. Инструкторами выступают сотрудники ведомства, получившие персональные квалификационные сертификаты. Программа курса включает в себя обучение на симуляторах. Каждый пилот должен досконально изучить, уметь обслуживать и ремонтировать аппараты, а также выполнять тактические задачи и противодействовать дронам различного типа.

В ходе практической части обучаемые выполняют задания, как на открытой местности, так и в замкнутом пространстве. Первый выпуск операторов уже состоялся. Все слушатели успешно выполнили экзаменационные задания.