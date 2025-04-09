В Подмосковье началась проверка после гибели 10-летнего мальчика на детской площадке
Mash: полиция начала проверку после гибели ребенка в подмосковном Ермолино
Фото: [unsplash.com]
Полиция начала проверку после гибели 10-летнего мальчика в подмосковном поселке Ермолино в Дмитровском городском округе. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По информации источника, накануне на детской площадке на улице Трудовой обнаружили тело мальчика со следами ножевого ранения.
К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь, однако спасти ребенка не удалось.
Как пишет Mash со ссылкой на местных жителей, причиной трагического инцидента стала драка, в ходе которой ребенок получил смертельное ранение.
Теперь подмосковной полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также найти виновных, чтобы привлечь их к ответственности.
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