В Подмосковье началась проверка после гибели 10-летнего мальчика на детской площадке

Полиция начала проверку после гибели 10-летнего мальчика в подмосковном поселке Ермолино в Дмитровском городском округе. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, накануне на детской площадке на улице Трудовой обнаружили тело мальчика со следами ножевого ранения.

К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Как пишет Mash со ссылкой на местных жителей, причиной трагического инцидента стала драка, в ходе которой ребенок получил смертельное ранение.

Теперь подмосковной полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также найти виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее Baza сообщила, что в Тольятти школьник получил травму из-за 100 рублей и спора с одноклассниками. Мальчик сломал ногу после падения со второго этажа школы.