В Тольятти школьник получил травму из-за 100 рублей

В тольяттинском лицее ученик получил травму после того, как упал с подоконника, сообщила Baza.

По информации источника, инцидент произошел после того, как группа подростков решила устроить спор на 100 рублей. Дети «взяли на слабо» одноклассника и поспорили с ним на то, что он не сможет прыгнуть со второго этажа учебного заведения.

Как пишет Baza, мальчик не захотел проигрывать этот спор и деньги, поэтому совершил небезопасный поступок. Итогом прыжка стала травма — школьник сломал ногу после неудачного приземления.

На место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь. Мальчика доставили в больницу, где он продолжит лечение. В самом учебном заведении началась внутренняя проверка.

Ранее сообщалось, что в одном из колледжей Нового Уренгоя произошла стрельба — ученик выстрелил в интерактивную доску в учебном помещении, чем напугал других учащихся и преподавателей.