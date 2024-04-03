В Подмосковье началась проверка после нападения собаки на ребенка в Люберцах

Прокуратурой Московской области была организована проверка после того, как в Люберецком городском округе собака напала на малолетнего ребенка и искусала его. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел накануне вечером в подъезде одного из жилых домов в Красково. Американский стаффордширский терьер самостоятельно вышел из квартиры и накинулся на мальчика в возрасте четырех лет.

Ребенок был доставлен в медучреждение с множественными укушенными ранами головы и туловища.

В рамках проверки городская прокуратура Люберец установит все обстоятельства и причины случившегося и определит, соблюдались ли требования законодательства в части ответственного обращения с животными.

В ГСУ СКР по области отмечается, что нападение произошло на лестничном пролете между вторым и третьим этажами. Обстоятельства инцидента устанавливаются.