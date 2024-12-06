В Подмосковье нашли мертвым пропавшего без вести музыканта Кирилла Балабанова

В Подмосковье был найден мертвым музыкант Кирилл Балабанов, передает портал MSK1.RU со ссылкой на сестру артиста. Четырнадцатого ноября мужчина пропал без вести, и были организованы его поиски.

Подробные обстоятельства исчезновения Балабанова не установлены. По информации волонтеров отряда «ЛизаАлерт», в последний раз музыканта видели в районе деревни Рахманово под Солнечногорском.

Сестра артиста рассказала, что тело ее брата нашли возле деревни Троицкое в Клину. Оно лежало у трассы и было обнаружено местным жителем, который вызвал на место правоохранительные органы. По мнению родных музыканта, он мог стать жертвой дорожной аварии.

«Папа сказал, что с виду похоже на ДТП. Сбили и уехали», - отметила сестра Балабанова.

Кирилл Балабанов известен под псевдонимом IMAGOBABY. Он записывал треки в стиле техно.