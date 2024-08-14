В Подмосковье нашли тело юноши, пропавшего несколько дней назад при загадочных обстоятельствах

В подмосковной Лобне нашли тело 20-летнего юноши, который приехал в Подмосковье на заработки, но несколько дней назад пропал при загадочных обстоятельствах, сообщил Regions .

По информации издания, незадолго до исчезновения молодой человек предупредил коллег, что не выйдет на работу, а зарплату попросил перевести матери.

Юноша приехал в Лобню из Иркутской области около двух месяцев назад. В подмосковном городе он снимал комнату. Там правоохранители обнаружили вещи, документы, телефон и записку.

Тело парня нашли недалеко от дома, где он проживал. В обстоятельствах смерти разбираются следователи, они рассматривают разные версии, в том числе убийство.