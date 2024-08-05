В Подмосковье назвали самые безопасные городские округа

Стали известны самые безопасные городские округа Подмосковья по итогам шести месяцев. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на Прокуратуру Московской области.

Так, за первое полугодие 2024-го наименьшее число преступлений было зафиксировано в Лотошино, Серебряных Прудах, Шаховской, Лыткарино и Зарайске. В этих муниципалитетах произошло 103, 135, 136, 201 и 204 преступления соответственно.

В общей сложности за указанный период в целом по региону было зарегистрировано свыше тридцати шести тысяч преступлений.