В Подмосковье не выявили случаев оборота напитков «Мистер Сидр» — Роспотребнадзор
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На территории Московской области в настоящее время не выявлена в обороте продукция «Мистер Сидр». Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора сообщил ТАСС.
В ведомстве рассказали, что сейчас в регионе проводятся мероприятия по пресечению реализации данной продукции. Магазины проинформированы о необходимости ее изъятия из оборота.
В Роспотребнадзоре призвали не употреблять данный напиток до выяснения всех обстоятельств. Жителей региона просили незамедлительно сообщать о случаях продажи данного продукта по телефону горячей линии — 8-800-100-50-14.
Ранее стало известно о двадцати случаях отравления, которые закончились летальным исходом: восемнадцать — в Ульяновской области, еще два — в Самарской области. Более двадцати человек были госпитализированы.
Все вышеперечисленные случаи отравления связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Задержан местный предприниматель. Возбуждено уголовное дело.