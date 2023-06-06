На территории Московской области в настоящее время не выявлена в обороте продукция «Мистер Сидр». Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора сообщил ТАСС .

В ведомстве рассказали, что сейчас в регионе проводятся мероприятия по пресечению реализации данной продукции. Магазины проинформированы о необходимости ее изъятия из оборота.

В Роспотребнадзоре призвали не употреблять данный напиток до выяснения всех обстоятельств. Жителей региона просили незамедлительно сообщать о случаях продажи данного продукта по телефону горячей линии — 8-800-100-50-14.

Ранее стало известно о двадцати случаях отравления, которые закончились летальным исходом: восемнадцать — в Ульяновской области, еще два — в Самарской области. Более двадцати человек были госпитализированы.

Все вышеперечисленные случаи отравления связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Задержан местный предприниматель. Возбуждено уголовное дело.