В Подмосковье обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда № 2 учреждения «Мособлпожспас» ликвидировали два снаряда в Можайском и Одинцовском городских округах.

Заместитель начальника отряда Денис Совенков сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» об опасных находках сообщили местные жители. В Одинцовском округе подозрительный предмет был найден в поле возле деревни Ляхово, а в Можайском — в лесу, в километре от деревни Ченцово.

Взрывотехники идентифицировали боеприпасы как артиллерийские снаряды и обезвредили в безопасном месте.