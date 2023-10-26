В Подмосковье обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда № 2 учреждения «Мособлпожспас» ликвидировали два снаряда в Можайском и Одинцовском городских округах.
Заместитель начальника отряда Денис Совенков сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» об опасных находках сообщили местные жители. В Одинцовском округе подозрительный предмет был найден в поле возле деревни Ляхово, а в Можайском — в лесу, в километре от деревни Ченцово.
Взрывотехники идентифицировали боеприпасы как артиллерийские снаряды и обезвредили в безопасном месте.