В Подмосковье оперативно потушили пожар благодаря сообщению пятилетнего ребенка

В Подмосковье оперативно потушили пожар в частном дворе благодаря тому, что пятилетний мальчик вовремя сообщил о ЧП спасателям, передает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ребенок пошел с бабушкой в магазин. Вдруг они заметили, как на соседней улице поднимаются клубы густого черного дыма. Пожилая женщина не могла идти быстро, поэтому ее внук сам побежал вперед и рассказал о происшествии спасателям.

На место оперативно выехал дежурный караул 270-й пожарно-спасательной части. Оказалось, что хозяева участка пытались потушить огонь самостоятельно, но в последний момент все же решили позвонить в экстренные службы. Работники «Мособлпожспаса» приехали в тот момент, когда хозяин вызывал помощь по телефону.

Выяснилось, что пожар произошел в гараже. Огонь распространился по всей площади постройки и перекинулся на соседние строения, также была угроза перехода огня на жилой дом и второй гараж. Спасатели быстро потушили возгорание и развернули дополнительную рукавную линию, чтобы защитить от пожара дом и второй гараж.